Positano. Il sindaco Guida sulle scuole e sul Covid: “Non sono contrario alla chiusura, se necessaria: non condivido le tempistiche”.

Positanonews anche oggi, lunedì 19 ottobre 2020, si è recato presso la casa comunale per incontrare il Sindaco di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, Giuseppe Guida, a seguito del nuovo DPCM emanato la scorsa sera in diretta nazionale. «Negli ultimi giorni si è avuto un susseguirsi di provvedimenti, sia da parte del Presidente della Regione sia da parte del Governo – dice il Sindaco -, spesso in contrasto tra di loro e quindi che possono generare facilmente confusione. In questo frangente il diritto allo studio è di fondamentale importanza e, anche attraverso un post su Facebook, ho chiarito la mia posizione in merito – aggiunge Guida -. Non sono contrario alla chiusura delle scuole dove risulta essere necessaria, ma non condivido modalità e tempistiche adottate».

A sua volta, l’assessore Di Leva sottolinea il lavoro iniziato già prima dell’apertura della scuola, dove si è fatto in modo di adottare tutte le misure necessarie per evitare contagi, rispettando i protocolli vigenti. L’invito è quello di continuare a mettere in pratica le regole divenute di uso comune, indossare la mascherina e igienizzare le mani: piccoli accorgimenti che portano però a grandi risultati.

Ringraziamo il Sindaco Guida e l’assessore Di Leva per il tempo concessoci e auguriamo Buon lavoro.