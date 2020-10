Positano, il sindaco Guida sulla chiusura delle scuole: “Una sconfitta della società”

Positano (Salerno). Il sindaco Giuseppe Guida condivide con i suoi cittadini il massimo disappunto circa l’ordinanza varata dalla Regione Campania per la chiusura di tutti i plessi scolastici, a maggior ragione dopo che l’Istituto di Positano ha messo in atto per filo e per segno il protocollo al fine di tutelare gli studenti, il corpo docente e i collaboratori. Guida assicura alle famiglie positanesi il massimo sostegno, in particolare nei confronti dei giovani. Ecco cosa scrive il sindaco di Positano. Mi rendo conto che fare delle scelte e prendere delle decisioni in questo momento non è cosa facile, ma sono anche convinto che generare confusioni con provvedimenti contraddittori, è assolutamente dannoso e preoccupante! – ha esordito.

Personalmente ritengo, non solo come Sindaco, ma in primis come genitore, che chiudere gli istituti scolastici sia una sconfitta della società attuale: i nostri figli sono già reduci di un lungo periodo di blocco, mesi in cui non hanno avuto la possibilità di recarsi nel luogo di formazione ed istruzione per eccellenza, incontrare i loro compagni e vivere la quotidianità scolastica, contrassegnata da emozioni e momenti di confronto.

Non condivido le modalità con cui vengono adottati provvedimenti così importanti: emanare un’ordinanza nella fascia serale, prevedendo l’entrata in vigore il giorno seguente, non consente ai genitori di organizzarsi in ambito lavorativo o di programmare un’adeguata alternativa ai loro figli.

Allo stesso modo non approvo una chiusura generalizzata degli istituti scolastici senza un’analisi delle singole realtà: sin dal primo giorno di apertura, l’istituto scolastico di Positano ha adottato tutte le misure del caso, nel rispetto dei protocolli vigenti. L’Amministrazione, in collaborazione con la dirigente scolastica e i suoi collaboratori, ha lavorato per mesi adeguando le strutture e per tenere sotto controllo la situazione in maniera quotidiana. Sarebbe stato più giusto investire i sindaci e le amministrazioni locali, che certamente conoscendo bene le proprie realtà, avrebbero potuto valutare in maniera più attenta e scrupolosa eventuali provvedimenti di chiusura delle scuole assumendosene tutte le responsabilità!

Rinnovo la mia personale vicinanza a tutte le famiglie positanesi e rafforzerò il mio impegno a favore dei nostri giovani, affinché non debbano subire ulteriori restrizioni con conseguenti ripercussioni sul loro percorso personale e professionale.