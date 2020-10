Positano. Il sindaco Giuseppe Guida “Un altro caso di Covid, la persona si trova in isolamento da tempo”

Positano ( Salerno ) . Purtroppo questa mattina il sindaco Giuseppe Guida ci ha comunicato un terzo caso di coronavirus Covid-19 presente nel paese

“Cari miei concittadini

Devo comunicarvi un altro caso accertato di positività al covid-19 di un nostro concittadino. La persona, date le sue patologie pregresse non può lasciare il suo domicilio e quindi si trova già in isolamento da diverso tempo. La Asl ha già ricostruito la catena dei suoi contatti, che sono stati posti in quarantena fiduciaria e verranno tutti sottoposti al tampone.

Questo nuovo caso non è legato ai due precedenti casi positivi nel nostro paese; vi informo inoltre che nella giornata di ieri la Asl ha provveduto ad effettuare alcuni tamponi, legati al tracciamento dei contatti del nostro giovane concittadino risultato positivo negli scorsi giorni.

In questi momenti così delicati il nostro primo pensiero va alle famiglie e ai nostri concittadini che affrontano questo nemico così subdolo.

Vi invito sempre a seguire le regole che ben conosciamo e faccio appello al grande senso civico di tutti i Positanesi affinché questo virus resti fuori dal nostro amato paese.

Un abbraccio Virtuale a tutti voi dal vostro sindaco!!!”

Siamo in attesa dei risultati dei tamponi del secondo caso dalla ASL di Salerno, in Costiera amalfitana l’attenzione è puntata su Maiori, dove è stato attuato un piccolo lockdown dopo i 35 casi, ma purtroppo la pandemia è presente, seppure in tono minore, anche qui a Positano, Praiano, Amalfi e Ravello. Passerà.