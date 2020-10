Positano. Il saluto del sindaco Giuseppe Guida allo scrittore Raffaele La Capria per il suo compleanno

Positano. Il saluto del sindaco Giuseppe Guida allo scrittore Raffaele La Capria. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è il giorno dedicato allo scrittore napoletano Raffaele La Capria. La città di verticale gli rende il dovuto omaggio ricordandolo nella XXVIII edizione della rassegna letteraria “Positano Mare, Sole e Cultura”. In occasione del compimento dei suoi 98 anni, il sindaco Giuseppe Guida ha preso il microfono, dicendo: “Innanzitutto, volevo rivolgere un augurio sincero da parte mia e dall’amministrazione comunale di Positano e di tutta la cittadinanza al maestro Raffaele La Capria, perché so che domani compie gli anni. È chiaramente un onore ed un privilegio riaverla qui a Positano dopo tanti anni, per cui il ricordo e la memoria non può sicuramente che tornare agli anni Cinquanta, ai tempi del famoso film “Leoni al sole” e ai tempi di quella Positano che nasceva, che sbocciava, fino a diventare la Positano che è oggi, un paese internazionale, meta turistica a livello mondiale. A parte quest’anno, che abbiamo un po’ sofferto come tutti i paesi turistici, però ci auguriamo di tornare al più presto alla normalità e ritornare alla Positano che ricordavamo”.

“Per cui questa sera non ci resta che ascoltare una delle personalità più importanti e più autorevoli della letteratura del Novecento per cui porci all’ascolto, apprendere, conservare, tramandare agli altri quello che riusciamo ad apprendere come patrimonio culturale questa sera a questo incontro importantissimo – ha aggiunto il primo cittadino -. Per cui ringrazio ancora il professor La Capria. Lasciatemi, però, fare un ricordo importante, profondo e sincero alla signora Carla Rispoli, che era una colonna portante di questa struttura, dell’Hotel La Buca di Bacco, ma non solo. Sicuramente è una persona ricordata da tutta Positano per la sua dolcezza e per la sua disponibilità”.