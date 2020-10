Positano, il ricordo di Maradona al ristorante “Le tre sorelle”

Positano omaggia Diego Armando Maradona per il suo 60esimo compleanno con i vecchi ricordi del campione argentino nella perla della costiera amalfitana. Tanti i ricordi della leggenda che ha reso grande Napoli e la Campania nel mondo.

Dopo aver riesumato una lettera di alcuni anni fa da parte di Giuseppe VEP Di Martino, che ha lanciato un appello al “Pibe de oro” per salvare l’ecologia a Napoli, ecco un altro ricordo di Maradona in visita a Positano, presso il ristorante “Le tre sorelle”, in uno scatto pubblicato da Giovanni Scala nel lontano 2011.