Positano. Siamo giunti presso gli uffici comunali e il sindaco Giuseppe Guida si è immediatamente reso disponibile a rilasciare alcune dichiarazioni circa l’emergenza sanitaria nella perla della costiera amalfitana, che attualmente conta due cittadini positivi al covid-19.

Mi premeva chiarire la situazione a Positano. Ad oggi noi abbiamo due soggetti positivi accertati dall’Asl. La prima positiva è la signora rientrante dalla Francia, posta subito in isolamento per cui non ci sono stati contatti con altri soggetti, pertanto quella situazione è sotto controllo. Sia la famiglia che la signora positiva sono in isolamento. A breve, spero nella giornata di oggi, verranno fatti i tamponi anche alla famiglia per capire se la situazione è rientrata. Già hanno fatto i tamponi privatamente che sono risultati negativi, attendiamo l’Asl solo per la certezza.

Il secondo positivo è un cittadino di Positano, ha avuto diversi contatti con altre persone. Noi ci siamo immediatamente attivati dopo la notizia dal tampone fatto da un centro di analisi privato accreditato, per isolare e mettere in quarantena fiduciaria tutti i contatti. Ad oggi, tutti i familiari e tutte le persone che sono venute in contatto con il positivo sono isolati anche loro in attesa di un tampone, spero in giornata.

E’ un momento difficile per un paese turistico come Positano. Chiaramente bisogna tenere sotto controllo l’aspetto sanitario. Determinate misure devono essere necessarie. Io l’ho già detto giorni fa, quello che ritengo più giusto in questo momento è che si facciano provvedimenti di unità nazionale e non di natura regionale. Le singole regioni non sono neanche in grado di supportare le conseguenze a seguito di provvedimenti drastici come un secondo lockdown.

Non so fino a che punto una regione sia in grado di sopportare le famiglie in questa situazione. Necessariamente, l’appello è all’unità nazionale e provvedimenti di natura governativa ai quali seguono una serie di iniziative a supporto delle famiglie e dei cittadini – ha concluso Guida.