Positano. Il nuovo incontro con Raffaele La Capria per la Rassegna Letteraria Mare, Sole e Cultura. Presso l’Hotel Buca di Bacco, in tardo pomeriggio all’imbrunirsi, si è tenuto oggi un nuovo incontro facente parte della “Rassegna Letteraria Positano Mare, Sole e Cultura 2020”, giunta alla sua XXVIII edizione. Quest’anno, visto il limitato numero di posti disponibili dovuto al rispetto delle normative anti-covid, è stato possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook o sul canale Youtube di “Mare Sole e Cultura”. Ospite d’eccezione, il Maestro Raffaele La Capria a cui il Sindaco Dott. Giuseppe Guida ha rivolto i più fervidi auguri di buon compleanno a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza positanese e, a conclusione del suo intervento introduttivo, con un sottile tono di voce, ha voluto ricordare la cara Signora Carla Rispoli che, con la sua perenne disponibilità e serenità, é stata un punto di riferimento per l’intera comunità di Positano.

Cultura ed emozione sono le parole che hanno maggiormente rappresentato l’incontro contrassegnato da un indiscutibile senso di valore aggiunto, emerso dall’esperienza e dall’amor proprio che, anche ad occhi chiusi, è possibile percepire da parte del Maestro La Capria nei confronti del nostro paese.