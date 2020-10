Positano, il maltempo provoca un black out alla Chiesa Nuova

Positano, costiera amalfitana. Il forte maltempo che continua ad abbattersi sulla città verticale con piogge abbondanti e raffiche di vento ha provocato non pochi disagi durante l’arco della giornata. In ultimo un black out alle 22.00 nella zona della Chiesa Nuova rimasta completamente al buio. E siamo solo all’inizio della stagione delle piogge. Sicuramente l’energia elettrica tornerà a brevissimo ma nel frattempo ci godiamo l’immagine surreale di questo angolo di Positano senza illuminazione.