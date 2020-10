Positano, ICS Porzio: sospensione dell’attività didattica

A seguito dell’ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020 della Giunta Regionale della Campania

La Dirigente scolastica, prof.ssa Stefania Astarita

DISPONE

la sospensione dell’attività didattica in presenza in tutti i plessi dell’Istituto, dal 16 al 30 ottobre 2020. Seguiranno comunicazioni sull’attivazione della didattica a distanza, prevista dal Piano della Didattica Digitale Integrata di Istituto.

Il personale ATA sarà regolarmente in servizio nei plessi.