Positano. Elio Rispoli e Mario Attanasio: “Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, tutto passa, anche il virus prima o poi finirà”. Questo pomeriggio di lunedì 19 ottobre 2020, Positanonews ha ascoltato a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, le parole di Elio Rispoli, titolare del ristorante “La Pergola” e del “Bar Paradise”, e di Mario Attanasio, titolare del “Palazzo Murat”. Per l’intervista abbiamo chiesto espressamente ai due imprenditori che si togliessero la mascherina.

“Io penso che bisogni guardare il bicchiere mezzo pieno – ha esordito Mario Attanasio -, perché il bicchiere poteva essere completamente vuoto. E, come dice Elio, è molto più importante quello che succederà l’anno prossimo, perché quest’anno, che poteva essere un anno zero, invece è stato un anno quaranta, cinquanta, sessanta. Per cui, è tutto un di più di quello che potevamo rischiare di non produrre. Per questo io sono contento. E vorrei trasmettere il messaggio di non avere paura, la cosa più importante è avere coraggio. Tutto passa, anche questo virus prima o poi passerà”.

“Io dico solo speriamo in un ottimo 2021, anche se non al massimo, ma in ripresa”, ha aggiunto Elio Rispoli.