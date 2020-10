Positano: ecco “Amalfi Dreaming”, il quadro dell’artista scozzese ispirata dallo scatto di Alex Lucibello

Janie, un’artista scozzese che vive in Francia assieme al marito italiano, ha avuto l’ispirazione per uno dei suoi lavori da una foto di un fotografo positanese. Amalfi Dreaming. The Amalfi coast at sunset thanks to the amazing photographer @alexlucibello @natural_ove for the wonderful inspiration – scrive l’artista su Instagram, nel post in cui pubblica la sua opera tratta dallo splendido scatto di Alex.

Ha seguito per caso il mio profilo instagram e mi ha contattato dicendomi di aver avuto ispirazione da una delle mie ultime foto, nell’attesa del discorso di Emmanuel Macron – dice Alex Lucibello. È sempre una bella sensazione vedere qualcuno che apprezza ciò che fai, ancor di più quando si sente motivato al punto da crearne qualcosa di bello con le proprie mani. Il suo dipinto lo ha messo in vendita ma il sottoscritto ha già provveduto a comprarselo per tenersi un bel ricordo.

Quest’artista merita almeno uno sguardo sul suo profilo Instagram @ArtworksbyJA, sul quale ha elogiato tra l’altro più volte le bellezze della nostra terra, una prova ulteriore di quanto abbiamo da offrire agli occhi degli stranieri – ha aggiunto Alex. È un momento particolare per tutti noi, ma una cosa che non cambierà mai è la bellezza della natura, di cui non ci si può mai stancare di immortalare, e che noi di Positano abbiamo il miracolo di poter ammirare ogni giorno. A tal proposito vorrei ricordare la mia pagina instagram ufficiale @natural_ove, dedicata soprattutto alla bellezza della nostra Positano.

Vorrei dedicare questo spazio per ringraziare tutti coloro che mi conoscono, in particolare il Comune di Positano per continuare a darmi la possibilità di poter offrire un servizio per i positanesi, seppur nel mio piccolo, e ovviamente tutta la redazione di Positanonews che ringrazio con affetto. Ringrazio coloro che apprezzano chi mette ogni volta il cuore dietro quell’obiettivo – conclude – , motivato da un grande Amore

Un amore verso Positano, ma prima di tutto verso chi riesce sempre a farmi sorridere, GRAZIE. Ti Amo. Un caro saluto a tutti, e chi vuole potrà continuare ad osservare ciò che non mi stancherò mai di immortalare, l’amore per la natura!