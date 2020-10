Positano e Praiano, la preside Stefania Astarita: “Per la riapertura della primaria attendiamo disposizioni”

La Preside Stefania Astarita viene tutti i giorni a Positano essendo la scuola aperta, tutte le scuole dell’infanzia sono regolarmente in funzione e tra poco inizierà anche il servizio mensa. Sono invece sospese le attività didattiche alla scuola secondaria e primaria di primo e grado.

Per quanto riguarda la riapertura della scuola primaria (che in molti si aspettavano già per domani) la preside chiarisce come l’ordinanza fa riferimento ad una valutazione che è in testa all’Unità di Crisi regionale la quale, una volta valutati i dati delle Asl di riferimento, dovrebbe farci arrivare una comunicazione ufficiale.

La preside sottolinea come ci sia una grande confusione tra ordinanze e circolari – come sostiene anche il sindaco di Positano Giuseppe Guida – e forse un grosso problema di coordinamento del lavoro anche da parte delle Asl che in questo momento sono sovraccaricate.

Per quanto riguarda la didattica a distanza la preside Astarita precisa che venerdì scorso è stata pubblicata una circolare nella quale si specificava la disponibilità a scuola di notebook da poter dare in comodato d’uso a chi ne avesse bisogno tra Praiano e Positano e nella giornata di ieri una ventina di dispositivi sono stati già consegnati. Inoltre, continua la preside, quest’anno verranno attivate anche le connessioni ad internet per facilitare la didattica.