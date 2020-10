Positano e Costiera amalfitana, vento e mareggiate. Interrotte le vie del mare per Amalfi e Salerno. A giorni verranno sospesi tutti i collegamenti , salvo corse saltuarie, i collegamenti per Capri, Sorrento e Napoli ci saranno per la primavera 2021. Intanto dopo una notte tempestosa e piovosa , questa mattina la situazione sembra tranquilla. Scuole aperte sia in Costiera che Penisola sorrentina, mentre sono chiuse a Tramonti e nell’Agro Nocerino – Sarnese e Cava de’ Tirreni, una costante , con Napoli, con il maltempo. Vige ancora l’allerta arancione della Regione Campania, clicca su meteo di Positanonews per le previsioni.

Foto Cristina d’ Aiello