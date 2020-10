Positano. Donna ricoverata all’Ospedale a Ravello, ci sono altri casi Covid ma sono in corso verifiche. Il messaggio del sindaco

Positano ( Salerno ) . Anche la perla della Costiera amalfitana ha a che fare con il coronavirus Covid – 19 , dopo i tre casi già dichiarati dal sindaco Giuseppe Guida questa mattina, ci sono altri casi, ma siamo nell’ordine di pochissime unità. Pare che vi sia stato un battesimo con un contatto proveniente da Agerola e ci sono quindi varie persone che si stanno sottoponendo a tampone. Fra i casi già accertati una donna , il cui marito , che ha anche altre patologie, era stato dichiarato già contagiato, che si trova all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello, ma la sua salute non desta particolari preoccupazioni. Ovviamente vi è ansia nel paese, ma il contact tracing si sta effettuando. Si parla anche di casi di una struttura ricettiva e di un ristorante, di altri casi a Praiano. Aspettiamo per comunicare, ma occorre avere prudenza. Purtroppo, come Positanonews ha detto più volte, i tempi dei tamponi sono eccessivi. Dovremmo essere tutti come Belen, tampone e risultato in tre ore a Capri. Al momento nessun altro caso accertato , occorre l’ufficialità, ma , come abbiamo detto, vista la situazione pandemica in evoluzione le scuole primarie non apriranno e domani molte mamme non porteranno i propri figli alla scuola dell’infanzia.

Avviso a tutti i cittadini

Sono in corso le verifiche dell’Asl per ricostituire la catena dei contatti delle persone risultate positive al covid-19 nel nostro paese; la situazione quindi è in costante evoluzione.

Così come da disposizioni dell’ultimo Dpcm, si raccomanda vivamente di evitare spostamenti non necessari e nel caso, di adottare tutte le precauzioni ed il rispetto delle regole che ben conosciamo.

Facciamo appello al senso civico di tutti i cittadini, ad evitare allarmismi che in questo momento potrebbero generare solo inutili situazioni di confusione. Raccomandiamo ai soggetti posti in isolamento fiduciario di non abbandonare il proprio domicilio, rispettando la quarantena.

L’amministrazione comunale è vicina a tutti i cittadini in questi momenti così difficili per il nostro paese.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale