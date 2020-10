Positano. Donna di rientro dalla Francia positiva al Covid. Situazione sotto controllo. Un caso di “rientro” col coronavirus covid-19 nella perla della Costiera amalfitana. La donna è in attesa del secondo tampone, mentre sono stati ricostruiti tutti i rapporti dei contatti diretti e lei ed i familiari stanno osservando la quarantena

Ecco il post del sindaco Giuseppe Guida

Cari concittadini,

Ho appena appreso la notizia, dalla nostra ASL, di un caso di positiva al covid-19 nel nostro paese.

Si tratta di una cittadina di nazionalità extraeuropea di rientro dalla Francia, che è stata sottoposta al tampone in aeroporto. E’ attualmente in isolamento insieme ai suoi stretti familiari; il dipartimento di prevenzione dell’Asl ha già provveduto a tracciare i suoi contatti nel nostro paese, che risultano limitati a pochissime persone, per cui anche per loro è stato ordinato l’isolamento e il tampone.

Vi invito ancora una volta a non abbassare la guardia e rispettare tutte le norme che questo momento di emergenza sanitaria ci impone.