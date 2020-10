Positano, domenica prossima chiude la Taverna del Leone, il ristorante che ha sconfitto il Covid

Positano, domenica 25 anticipa la chiusura stagionale la Taverna del Leone, il ristorante i cui gestori hanno vissuto sulla loro pelle l’amara esperienza del Covid-19, e malgrado tutto sono riusciti a dare un servizio sempre eccellente alla loro clientela.

Il post su Facebook che annuncia la chiusura , si spera la più breve possibile :

Abbiamo sempre cercato di dimostrare massima responsabilità e determinazione nell’affrontare l’emergenza Covid-19, dal primo lockdown agli ultimi casi. Non abbiamo rifiutato la difficile sfida di quest’anno e, insieme ai nostri colleghi ristoratori di Positano, abbiamo cercato di tenere in vita la nostra tradizione gastronomica e di accoglienza.

Tuttavia, ad oggi, tocca constatare che le attuali condizioni di criticità sanitaria, di smarrimento sociale e di estrema confusione e imprevedibilità politica non rendono possibile uno svolgimento quantomeno autosufficiente della nostra attività imprenditoriale.

Comunichiamo quindi con dispiacere che questa Domenica, 25 Ottobre, sarà il nostro ultimo giorno di apertura stagionale.

Qualora le condizioni lo consentiranno, saremo nuovamente, come sempre, in prima linea per testimoniare il nostro impegno economico e sociale verso la nostra clientela e il nostro Paese. Dear friends and customers,

We have always tried to show maximum responsibility and determination in dealing with the Covid-19 emergency, from the first lockdown to the latest cases. We have embraced this year’s difficult entrepreneurial challenge and, together with our fellow restaurateurs from Positano, we have tried to keep our gastronomic and hospitality tradition alive.

However, our country is now facing again critical health conditions, social uncertainty and extreme political confusion and unpredictability, which does not make it possible to carry out our business in a sustainable way.

We therefore communicate with regret that this Sunday, October 25th, will be the last day of our seasonal opening.

If conditions permit, we will, as always, be at the forefront again to showcase our economic and social commitment towards our customers and our Country.