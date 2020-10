Positano. Divieto di sosta sulla via per il Cimitero per i giorni 1 e 2 novembre. In occasione della Commemorazione dei Defunti, sono diverse le misure che si stanno adottando per limitare quanto più possibile il contagio da Coronavirus in questa fase della seconda ondata del virus. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, per i giorni di domenica e lunedì, 1 e 2 novembre, è istituito il divieto di sosta sulla via per il Cimitero. Sosta solo negli stalli dunque, pena la rimozione della vettura.