Positano. Disagi per i lavori Anas per soletta sulla SS163. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si presentano dei disagi per dei lavori di ripristino di una soletta sulla SS163. Al di sotto della soletta che sta poco dopo il bivio di Montepertuso e la Chiesa Nuova, infatti, non è stato possibile montare l’impalcatura per i lavori. Questo perché l’edificio sottostante ha il soffitto che ha ceduto, come è possibile constatare dalla fotografia.

Per terminare le operazioni saranno necessari due giorni di lavoro.