Positano, “Diamo Voce ai nostri Ragazzi”: prorogata l’iniziativa per i giovani studenti

L’Amministrazione di Positano vuole prorogare l’iniziativa “Diamo Voce ai nostri Ragazzi”: l’invito rivolto a tutti gli studenti frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Positano.

Oltre ai temi già proposti, quali la raffigurazione del ritorno a scuola per i bambini delle scuole elementari e la differenza tra didattica a distanza e lezioni in presenza per i ragazzi delle scuole medie, stavolta aggiungiamo nuovi quesiti:

Come state trascorrendo queste giornate e qual è la cosa che più vi manca della scuola?

L’importanza della tecnologia in questo periodo che ci permette di essere “più vicini”, nonostante la reale distanza. Quali sono secondo voi gli aspetti positivi e quelli negativi dell’utilizzo di cellulari, tablet e PC?

State iniziando a pensare alle festività natalizie? Cosa vorreste quest’anno sotto l’albero?

C’è un’unica regola da rispettare: spazio alla fantasia! Pastelli, matite, acquerelli per esprimere le vostre emozioni attraverso un disegno e, per i più grandi, scriveteci le vostre idee e pensieri in merito alle tematiche esposte. Inviateci i vostri elaborati all’indirizzo sindaco@comune.positano.sa.it. Saranno portati all’attenzione del Sindaco che si impegnerà a rispondere ad ognuno di voi. Tutti i disegni saranno pubblicati sulla pagina ufficiale del Comune di Positano. Allo stesso modo verranno pubblicati periodi estratti dai vostri testi scritti.

Al termine verrà creato un video che raggrupperà tutti i vostri elaborati, così da pubblicarlo sui social e condividerlo con tutti gli amici.

Attendiamo le vostre mail, curiosi di scoprire tutto ciò che avrete voglia di condividere con noi.

PS: Non dimenticate di scrivere il vostro nome sul disegno/testo.