Positano, covid-19: il punto della situazione tra la Polizia Municipale con il comandante Ponticorvo

Positano (Salerno). Ci troviamo a Piazza dei Racconti, nel luogo in cui sono in atto i tamponi mediante la tecnica del drive-in, come avvenuto già a Maiori e Minori. Sul posto abbiamo potuto ascoltare rapidamente le parole del Dirigente del Comando di Polizia Municipale positanese, Sergio Ponticorvo, nonché assessore al comune di Piano di Sorrento.

Stiamo facendo uno screening generale per alcune situazioni da tenere sotto controllo, la cosa importante è non abbassare mai la guardia – esordisce. A Piano la situazione è sotto controllo, c’è stato un picco agli inizi del mese ma adesso è rientrato. A Positano c’è stata un po’ di confusione per una cerimonia, ma non ci sono grosse preoccupazioni e fortunatamente sembra che non ci sia nessuno in condizioni cliniche significative – ha poi aggiunto. Ponticorvo, infine, sminuisce la preoccupazione per i due casi di covid-19 tra i vigili urbani, rassicurando che sono sempre state rispettate tutte le norme anti contagio. I vigili sono in buona salute ed entrambi in isolamento. Si tratta del secondo tampone effettuato tra la Polizia Municipale, dopo il primo risultato negativo.

Auguriamo a tutte le forze dell’ordine e personale sanitario un buon lavoro nella città verticale, e non solo, al fine di tutelare al massimo la perla della costiera amalfitana e i suoi cittadini.