Positano. Contributo straordinario per i fitti: consegna del modulo entro il 6 novembre.

Con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 14 ottobre scorso, è stato fornito atto di indirizzo al Settore Servizi Sociali ai fini dell’erogazione di un contributo straordinario per fitti per un importo pari al 50% di n. 3 mensilità, fino ad un massimo di € 750,00, ai nuclei familiari (risultanti da stato di famiglia) residenti nel Comune di Positano, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

Essere titolare di un contratto di locazione, registrato prima del 23/02/2020 ed in corso di validità, di un immobile di categoria da A/2 ad A/7 adibito ad abitazione principale; Non essere titolare del 100% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio situato sul territorio regionale e adeguato al proprio nucleo familiare. Avere percepito nell’anno 2019, per l’intero nucleo familiare, un reddito imponibile pari o inferiore ad € 35.000,00 (rigo RN4 modello UNICO 2020 — rigo 14 modello 730-3/2020 – punti 1, 2, 3, 4 e 5 della Certificazione Unica Lavoratori Dipendenti 2020). Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto titolare di reddito di impresa, arte o professione: aver subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, una riduzione del volume di affari di almeno il 50 per cento sul totale dei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto ai mesi di maggio e giugno 2019; Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto titolare di reddito da lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente: aver subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, una riduzione del reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20 per cento sul totale percepito nei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto ai mesi di maggio e giugno 2019; Per i nuclei familiari in cui vi sono soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente e soggetti titolari di reddito di impresa, arte e professioni, oppure il medesimo soggetto è titolare di entrambe le categorie di reddito, è necessario che per almeno una categoria di reddito sia il requisito di cui ai punti 4 o 5. Ossia, la quota di reddito da lavoro dipendente deve aver subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, una riduzione di almeno il 20 per cento sul totale percepito nei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto ai mesi di maggio e giugno 2019, oppure, in alternativa, la quota di reddito di impresa, arte o professione deve aver subito una riduzione del volume d’affari di almeno il 50 per cento sul totale dei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto ai mesi di maggio e giugno 2019.

La Giunta ha stabilito, altresì, che in caso di insufficienza dei fondi comunali ed al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari gli importi assegnati saranno ridotti proporzionalmente.

Tutti coloro che intendono partecipare all’assegnazione del suddetto contributo potranno presentare apposita istanza, mediante consegna manuale, all’Ufficio Protocollo del Comune di Positano entro il 6 novembre alle 12.

In allegato il modulo di richiesta.