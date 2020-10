Positano. Confermato un caso di positività al Covid. Il sindaco Guida “Non abbassiamo la guardia”

Positano ( Salerno ) . Confermato un caso di positività al Covid. Il sindaco Guida “Non abbassiamo la guardia” Ecco il post del primo cittadino Giuseppe Guida che ieri ha sentito Positanonews e di cui abbiamo parlato, era positivo solo al laboratorio privato, ora la conferma dalla ASL . Anche in Costiera amalfitana arriva il Coronavirus Covid-19 in questa seconda ondata, siamo a pochissimi casi in Costa d’ Amalfi, salvo Minori e Maiori dove sono in corso altri tamponi . Vi aggiorneremo

Carissimi cittadini, Vi informo che la nostra ASL mi ha appena confermato un caso di positivitá al covid-19 nel nostro paese. Il nostro concittadino è in ottime condizioni di salute e si trova in isolamento presso il suo domicilio; anche i suoi stretti familiari si sono sottoposti al tampone e si trovano attualmente in isolamento in attesa dell’esito e sono tutti asintomatici. La situazione è costantemente monitorata e sotto controllo. Il dipartimento di prevenzione dell’Asl sta provvedendo, in via precauzionale, a tracciare tutti i contatti con la persona positiva, per sottoporli al tampone. Rinnovo il mio invito a non abbassare la guardia e a rispettare tutte le norme che ben conosciamo: lavaggio frequente delle mani, mantenere la distanza di sicurezza e sopratutto indossare sempre la mascherina!!!! Attenzione è responsabilità in questo momento possono fare la differenza!!! Confido nel buon senso e nella collobarzione di tutti voi. Il mio pensiero in questo momento va al nostro concittadino ed alla sua famiglia, gli auguro una pronta guarigione.