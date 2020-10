Positano ( Salerno ) . Colonia di gatti in Via Boscariello, grazie Cristina d’Esposito, ringraziamo lei, che è stata contattata, ma ringraziamo tutti i membri dell’associazione ODV Positano SOS Animali. Aiutiamo l’associazione dei volontari . Sono oltre una ventina di gatti in Via Boscariello che i residenti della stradina della perla della Costiera amalfitana cercano di sfamare, ma è difficile, aumentano sempre. Ci sono tanti micini e altri in arrivo. Il rischio grosso è che qualcuno possa pensare di eliminarli per liberarsene, l’unica è sterilizzarli. A rispondere alla richiesta di aiuto è stata Cristina d’ Esposito con l’associazione. In questa vicenda come in altre Positanonews fa appello a chi può di aiutare l’associazione che si impegna in prima persona, come abbiamo potuto verificare, con grande sensibilità. Grazie

Una piccola donazione può fare la differenza per aiutare i nostri amici animali in difficoltà.

Grazie

-PayPal

positanososanimali@gmail.com

-link diretto PayPal

-Bonifico

IT84B0538776350000003230441

Associazione di volontariato POSITANO SOS ANIMALI