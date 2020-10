Positano celebra la Madonna del Rosario: questa sera la messa di don Salvatore

La Madonna del Rosario è una delle tradizionali e più celebri e importanti raffigurazioni nelle quali la Chiesa cattolica venera Maria: la Vergine è rappresentata con una veste azzurra e una corona del Rosario tra le mani.

Positano celebra la Beata Vergine del Rosario, quest’anno in una maniera leggermente diversa ma dagli altri anni, ma con la stessa devozione di sempre da parte dei cattolici. Questa sera, alle ore 19:00, si terrà la Messa presieduta del novello sacerdote di Maiori, don Salvatore Lucibello.

La chiesa, rimasta chiusa per circa 30 anni per ragioni di restauro e agibilità è la più antica di Positano e faceva di un antichissimo monastero crollato e ormai inesistente. Un particolare curioso della chiesa è l’altare che non è rivolto verso est ma verso ovest . L’interno un tempo era ricco di dipinti, oggi purtroppo tutti dispersi. E’ rimasta solo la statua lignea della Vergine, un opera che risale al ‘700, di alta fattura e finemente dipinta. L’antica chiesa è stata riaperta al culto nel 2006 con il ritorno della statua della Madonna dopo un lungo e accurato restauro realizzato da maestri napoletani.

Anche quest’anno tanti pellegrini raggiungeranno Pompei per poter rendere onore alla Madonna e fermarsi in preghiera nel Santuario dove vengono custoditi i numerosissimi ex voto a testimonianza dei miracoli ricevuti. In tanti, come sempre, arriveranno anche dalla Costiera Amalfitana e dalla Penisola Sorrentina, dove la devozione alla Madonna del Rosario di Pompei è molto sentita ed il pellegrinaggio al Santuario rappresenta un momento tanto atteso e desiderato.