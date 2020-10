Positano. Carro “Destagionalizzazione, una parola usata come slogan”

Positano, Costiera amalfitana ( Salerno ) Ogni volta che affrontiamo delle difficoltà economiche legate al turismo, sento spuntare la parola ” destagionalizzazione”, come se fosse la panacea per la risoluzione di tutti i mali. Ricordo a me stesso che tale processo rientra tra le strategie di marketing a medio e a lungo termine, non come un famoso slogan di un confetto lassativo che recitava :” basta la parola … ” La realtà è che tutto dipende dalla Pandemia.

Solo un vaccino efficace, porrà definitivamente la parola fine, a tutte le nostre ansie . Oggi, invece, bisogna prestare maggior attenzione a come sopravvivere fino alla prossima estate. Servono provvedimenti seri a livello Nazionale, Regionale e Comunale.

Dottor Ambrogio Carro ex Presidente Consorzio Positano Life Style