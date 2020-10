Positano, auguri a Mario Iovine ed Annamaria De Lucia per la nascita del piccolo Paolo

Positano, costiera amalfitana. Una bella notizia per la città verticale che da ieri ha un piccolo cittadino in più. E’ nato infatti Paolo per la felicità del papà Mario Iovine e della mamma Annamaria De Lucia. Un raggio di sole che andrà a riempire ulteriormente d’amore la vita dei neogenitori che lo hanno atteso con gioia e che ora possono cullarlo tra le braccia. La redazione di Positanonews formula i migliori auguri a Mario ed Annamaria per questa nuova e bellissima avventura che li attende e dà il benvenuto al piccolo Paolo.

Fiocco azzurro a Positano: è nato Paolo. Auguri a Mario e Annamaria