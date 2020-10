Positano, sono aperte le iscrizioni al corso pre-parto con Angela Flinio alla Parrocchia Santa Maria Assunta entro fine ottobre

Positano, Costiera amalfitana. Corsi pre parto con Angela Flinio presso i locali della Parrocchia Santa Maria Assunta di Positano, occorre prenotarsi entro fine ottobre 2020.

Sei in gravidanza e vuoi vivere questo magico momento con serenità, consapevolezza e con un’ostetrica sempre al tuo fianco? Iscriviti al percorso di accompagnamento alla nascita che sta per iniziare!

Il corso ha come fine quello di sostenere la donna nel diventare madre attraverso la conoscenza dei processi fisiologici che riguardano gravidanza, travaglio, parto e puerperio, allattamento e cura del neonato, nonché dei processi emotivi e relazionali della maternità e della paternità. Con questi incontri andremo a potenziare l’empowerment, inteso come attivazione e riscoperta delle risorse endogene della donna, come presa di coscienza delle potenzialità innate femminili. Il tutto in un clima di sostegno emotivo, di creatività, condivisione e affiancamento nelle problematiche della donna-coppia.