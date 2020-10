Positano. Altri 15 contagiati, sono 30 i positivi al Covid. Il sindaco Guida “Uscite solo se necessario”

Positano ( Salerno ) Una brutta notizia per la perla della Costiera amalfitana oggi ci informa il sindaco Giuseppe Guida con l’amministrazione .

Attualmente risultano trenta persone positive al covid-19. Tutti i cittadini sono asintomatici o hanno avuto lievi sintomi.

Il dato di oggi raccoglie, oltre agli esiti di tutti i tamponi effettuati dalla Asl in modalità drive in lo scorso mercoledì in piazza dei racconti, anche i risultati dei tamponi effettuati in queste settimane a domicilio da laboratori privati accreditati presso la Regione Campania.

Sui 73 tamponi processati dalla Asl, sette hanno dato esito positivo.

I nuovi positivi sono quasi tutti soggetti che si trovano già in isolamento domiciliare da giorni per precedenti contatti con positivi.

L’Asl sta provvedendo al tracciamento dei contatti diretti dei nuovi positivi, che verranno sottoposti a tampone.

Invitiamo tutti i cittadini ad uscire solo se strettamente necessario, utilizzando i dispositivi di protezione e nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, inoltre si raccomanda vivamente di evitare contatti familiari, soprattutto ove ci siano persone fragili ed anziane.

Dal centro operativo di protezione civile si comunicano i dati giornalieri nella grafica sottostante.