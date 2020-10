Positano, albero rischia di crollare: l’allarme di Pasquale Cocorullo. Ma occorre un agronomo

Positano, Costiera amalfitana ( Salerno). Quest’albero vicino alla farmacia fra poco cade, chiamate una botanica per salvarlo. Pako. E’ questo il post con cui il cittadino positanese Pasquale Cocorullo denuncia e mette in allerta chi di competenza affinché l’albero venga salvato.

L’enorme vegetale si trova sullo splendido e caratteristico viale Pasitea, nei pressi della farmacia. Urge intervenire affinchè la strada non perda la maestosità di quest’albero, che potrebbe ritrovarsi presto in serio pericolo vista l’imminenza della stagione invernale e temporali.

Ecco come si presentava il medesimo albero un anno fa.

Ricordiamo che molte volte sono state tolte le piante per presunti rischi, per dare posti a tavolini o auto, ma che per legge ci vuole un parere ben motivato di un agronomo e poi la pianta va rimessa in loco per non perdere il verde pubblico che è un patrimonio della collettività