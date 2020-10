Positano al tramonto si veste di oro nella foto di Giuseppe Di Martino

Positano questa sera si è vestita di oro, abbracciata ed impreziosita come un gioiello dalla luce del tramonto che ha illuminato il cielo, lo specchio del mare e le nuvole che hanno fatto da cornice, come pennellate sapienti, ad uno spettacolo della natura che ha lasciato in tanti senza fiato. A regalarci questa bellissima immagine è l’amico e fotografo Giuseppe Di Martino che, come sempre, riesce a realizzare con il suo obiettivo delle foto che sembrano dei veri e propri quadri.