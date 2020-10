Pompei, il Covid annulla la tradizionale Discesa del Quadro del 13 novembre

Pompei. Il 13 novembre ricorre il 145° anniversario del giorno che viene considerato come la data di nascita della nuova Pompei. Il 13 novembre 1875, infatti, il Quadro rappresentante la Vergine del Rosario giunse a Pompei su un umile carro di letame. La tradizione vuole che ogni 13 novembre venga ricordato con la tradizionale discesa del Quadro. Ma in questo 2020, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’attesa discesa del Quadro non ci sarà perché ovviamente non sarebbe possibile esporlo ai fedeli ed alla loro venerazione manifestata con il tradizionale bacio.

Ma non mancheranno comunque delle celebrazioni per questa giornata così importante. Si inizia alle ore 7.00 con l’apertura del Quadro presieduta dall’Arcivescovo di Pompei, Mons. Tommaso Caputo. Alle 7.30 la celebrazione della Santa Messa. Alle ore 8.00 la recita delle Lodi. Alle 8.30 la Celebrazione Eucaristica. Alle 9.30 la recita del Santo Rosario. Alle 10.00 ed alle 11.00 celebrazione della Santa Messa. Alle 12.00 la recita della Supplica guidata dall’Arcivescovo. Alle ore 17.00 l’Adorazione Eucaristica. Alle ore 19.00 la giornata si conclude con la Santa Messa presieduta da Mons. Caputo e seguita dalla chiusura del Quadro.

Tutte le celebrazioni si terranno in Basilica. I fedeli che vorranno partecipare dovranno prenotarsi chiamando l’Ufficio Rettorato al numero 081 8577 379.