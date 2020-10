Poker vincente del Sassuolo

La prima sfida del sabato italiani del calcio è quella che vede il Sassuolo di De Zerbi affrontare il Crotone di Stroppa. La partita dopo una ventina di minuti di noia mortale , vede il Sassuolo passare in vantaggio con Defrel che sfiora di racco un tiro di Berardi. La squadra calabrese è molto intraprendente fino alle trequarti ma avrebbe bisogno di un vero bomber che la burri dentro È anche sfortunato il Crotone che con una punizione magistrale colpisce la traversa. Finisce il primo tempo 1-0 Nel secondo tempo la sfida si risolve in pochi minuti. Al 48′ il Crotone pareggia con Simi su rigore assegnato dall’ arbitro per fallo di Bourabia su Cigarini. Il Sassuolo non si perde d’ animo e raddoppia. Fallo di mano in area di un difensore crotonese e l’arbitro assegna il rigore che Caputo realizza. Dopo alcuni attacchi calabresi alla porta di Consigli in contropiede Caputo segna la sua seconda rete. Al 84′ Sassuolo 3-Crotone 1.La sfida finisce con il goal di Locatelli segna il 4-1 al 93

Il tabellino di Sassuolo – Crotone 4-1

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (53′ Kyriakopoulos), Chiriches (34′ Ayhan), Ferrari, Toljan; Locatelli, Bourabia (53′ Obiang); Berardi, Defrel (89′ Peluso), Djuricic (89′ Traore); Caputo. A disposizione: Pegolo, Turati, Ayhan, Peluso, Kyriakopoulos, Obiang, Ricci, Ghion, Traore, Raspadori, Haraslin. Allenatore: De Zerbi.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira (85′ Rispoli), Molina, Cigarini (77′ Gomelt), Vulic (77′ Dragus), Reca; Messias, Simy. A disposizione: Festa, Spolli, Mustacchio, Rispoli, Crociata, Gomelt, Zanellato, Mazzotta, Dragus, Borello, D’Alterio, Petriccione. Allenatore: Stroppa.

RETI: 19′ Berardi (S), 49′ rig. Simy (C), 58′ rig. e 85′ Caputo (S), 93′ Locatelli (S)

AMMONIZIONI: Chiriches, Kyriakopoulos (S), Simy, Magallan, Cigarini (C)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2 minuti nel primo tempo, 5 minuti nel secondo tempo.

STADIO: Mapei Stadium