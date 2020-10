Pino Scaccia il saluto di Giovanni Farzati per Positanonews . Dal Cilento nella provincia di Salerno della Campania il corrispondente di Positanonews, primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina

Con Pino Scaccia, Rip♥️siamo stati insieme nella redazione di Report Assiciati..Giovanni Farzati, Marco Mostallino, Bianca Cerri, Pino Scaccia. Reporter Associati, la cronaca e le inchieste, primi anni 2000.

E’ morto Pino Scaccia, storico inviato della Rai ed ex capo redattore dei servizi speciali del Tg1. Romano, aveva 74 anni. Era ricoverato al San Camillo e si è aggravato a seguito delle complicazione dovute all’infezione da Covid

“Di sicuro una grande perdita per tutta la professione”, scrive in una nota il direttivo dell’Usigrai, definendo il giornalista “un cronista di razza. Un inviato che ha dato lustro al Tg1, alla Rai, interpretando nella professione i valori del Servizio Pubblico”, e aggiungendo: “A nome delle giornaliste e dei giornalisti della Rai un abbraccio a tutta la famiglia e a chi gli ha voluto bene”.

Il nome di Scaccia, ricorda l’Usigrai, è legato a tutti i principali eventi internazionali degli ultimi 40 anni: ha seguito come inviato dalla prima Guerra nel Golfo alla fine dell’Unione Sovietica, dal conflitto della ex jugoslavia all’Iraq, l’Afghanistan, la Libia. Scaccia è stato in prima linea anche su temi italiani, dalla mafia al terrorismo.

Ansa