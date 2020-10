Picasso a Positano , un ricordo per il suo compleanno. Positanonews ne ha parlato decine di volte, e anche il Corriere della sera, l’ipotesi che sia stato nella perla della Costiera amalfitana è possibile , anche se non abbiamo trovato riscontri, l’ultima immagine di Picasso col nostro Clavel che siamo riusciti a trovare è stata quella negli scavi di Pompei all’epoca di Parade a Napoli, riportiamo il bel post di Su Per Positano fatto il 25 ottobre che ora abbiamo visto, nella speranza che si ritrovi qualche altra traccia della sua presenza nella cittadina della Costa d’ Amalfi, ma di sicuro un legame c’è…

Buon Compleanno Pablo! Vogliamo ricordare Picasso attraverso le parole di Gilbert Clavel: “Quattro giorni fa sono arrivati nel nostro albergo anche Cocteau e Picasso. Lavoreranno con Diaghilev alle prove di Parade […]. Affidando a Picasso l’incarico di dipingere gli scenari e i costumi, Diaghilev vuole fondere la pittura con la danza e la musica. Un’idea geniale”.