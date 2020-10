Piano-Sorrento, gli orari del supermercato TreEsse e Pollio per le festività di novembre

Molti cittadini si chiedono gli orari di apertura che adotteranno i principali supermercati della penisola sorrentina, in particolare Pollio a Sorrento e TreEsse a Piano di Sorrento.

Per la commemorazione dei defunti, cioè domani, domenica 1 novembre, il supermercato Tre Esse di Piano di Sorrento osserverà la regolare apertura durante l’orario mattutino. Il supermercato Pollio di Sorrento, invece, nella stessa data resterà chiuso. Da lunedì 2 novembre, infine, si ripartirà con l’orario di sempre per entrambi i supermercati.

Lo staff di Pollio e TreEsse, così come quello di Netto, è alla ricerca costante di qualità e ingegno, per assicurare al proprio cliente un servizio regolare anche i giorni festivi, proponendogli alternative con prodotti del territorio, ma non solo, spaziando per le tipicità e sapori di tutta l’Italia.