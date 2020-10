Piano di Sorrento: uffici comunali ancora chiusi dopo il dipendente contagiato

Gli uffici del comune di Piano di Sorrento ancora chiusi in seguito al dipendente dell’ufficio tecnico risultato positivo al covid-19. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, con una nota pubblicata la scorsa settimana, aveva preannunciato la chiusura limitatamente a ieri, lunedì 19 ottobre. Sono momenti difficili per i quali ci auguriamo di assistere ad un lieto fine, la situazione è alquanto particolare in tutta Italia e le tempistiche per seguire il protocollo sanitario e tornare al lavoro in tutta sicurezza non sono rapidissime.

Anche questa mattina, dunque, si suppone che gli Uffici Comunali resteranno chiusi per effettuare la sanificazione degli ambienti e sottoporre il personale tutto ai tamponi nasofaringei a cura dell UOPC dell Asl – come aveva previsto il sindaco per il 19 ottobre. Intanto, tutte le attività e i servizi continueranno a svolgersi regolarmente in smart working.

Nonostante la chiusura per la sanificazione straordinaria sarà comunque possibile contattare gli uffici inviando una pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it, mentre per contattare l’ufficio Stato civile – per i servizi essenziali – è possibile scrivere alla mail: demografici@comune.pianodisorrento.na.it