Piano di Sorrento, sta bene ed è tornata a casa la neonata risultata positiva al Coronavirus. Ancora ricoverata la mamma

Piano di Sorrento. Riportiamo il post della mamma risultata positiva insieme alla sua bimba di appena venti giorni: “Mia figlia ieri è tornata a casa! Il dolore quando se la sono portata via è stato immenso e lo è tutt’ora, ma non potevo essere egoista lei sta bene e servivano posti letto per altri bambini non potevo farla rimanere anche se mi sarei potuta opporre e l’avrebbero fatta rimanere con me ma che persona sarei stata!? Io rimarrò qualche altro giorno.

Impossibile ringraziarvi tutti la solidarietà e il bene che io mio marito e la mia famiglia stiamo ricevendo è inimmaginabile. Un GRAZIE A TUTTI COL CUORE. Pregate per me, pregate per tutte le persone che stanno combattendo questo Virus, pregate per le mamme che non possono vedere i loro figli, per i papà e i nonni che sono a casa. Tornerò più forte di prima, lo farò per la mia piccola”.