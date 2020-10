Piano di Sorrento. Roberto Fornari: “Grazie a Positanonews ho trovato lavoro”. Aveva intrattenuto i più piccoli durante il periodo della quarantena, scendendo in campo nei panni dei supereroi della Marvel.

In quel frangente, Roberto Fornari, alias Spiderman/Ironman, si è impegnato videochiamando ogni pomeriggio alle 17.00 tutti i bambini in quarantena. Il suo obiettivo era proprio quello di intrattenerli, portare spensieratezza e, soprattutto, rassicurarli del fatto che ci saranno i supereroi a fronteggiare il nuovo nemico: il Coronavirus. Questo progetto aveva preso il nome di Stan’s dream video – “Il sogno di Stan” in onore del patron della Marvel Stan Lee, scomparso nel 2018.

Questo grande supereroe, perché gli eroi si vedono anche in gesti come i suoi, ci ha oggi ringraziati, affermando che: “Con la visibilità ottenuta attraverso la beneficenza della quale voi avete parlato nel vostro articolo, ho trovato lavoro ed ora utilizzo i miei strumenti e costumi per la Cooperativa Sociale Alma”.

A Roberto i migliori auguri dalla redazione di Positanonews.