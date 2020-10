Piano di Sorrento, Re Pizza cessa la sua attività. A comunicarlo il proprietario Giuliano Mazzola

Piano di Sorrento. Giuliano Mazzola, proprietario del locale “Re Pizza” in Via Santa Margherita, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Comunico che da oggi Re Pizza a Piano di Sorrento non è più in attività. Una scelta sofferta e faticosa….. La nostra attività è nata nel novembre 2010 da un impresa familiare che con l’esperienza pluriennale di nostro padre che virtuoso di una lodevole carriera da pizzaiolo, noto in tutta la Penisola sorrentina, volle concludere la sua esperienza lavorativa regalando qualcosa di particolare a noi e a Piano di Sorrento e diciamo che ci è riuscito molto bene.

Dal 2014 si gode la sua merita pensione, lasciando a me e mio fratello il timone dell’attività. Dopo varie difficoltà iniziali riusciamo a trovare la retta via che ci porta a raccogliere diverse soddisfazioni personali. La vita va avanti e per diverse esigenze lavorative e di vita quotidiana dei miei fratelli resto da solo. E così che oggi abbiamo deciso di cessare l’attività.

Dedicherò un po’ di tempo in più ai miei figli.

Nn dimenticheremo mai il calore che ci hanno dato i nostri clienti, ci hanno supportato in ogni istante e per questo non smetterò mai di ringraziarvi. Buona vita a tutti….. Re Pizza Mazzola Giuliano”.