Piano di Sorrento, ordinanze di sospensione attività sportive, di aggregazione e del mercato del lunedì

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino ha emesso in dato odierna due ordinanze, pubblicate all’Albo Pretorio del Comune. Ecco le parole del primo cittadino in un post su Facebook: “D’accordo con gli altri Sindaci per contenere in questo momento la diffusione del virus ho adottato oggi due ordinanze con le quali vengono sospese alcune attività.

In particolare: la N° 124 che sospende il Mercato Settimanale del Lunedì dal 19 Ottobre sino al termine dell’emergenza epidemiologica;

la N°125 che sospende tutte le attività sportive amatoriali espletate in strutture pubbliche anche in concessione a terzi;

la chiusura dei parchi-giochi e dei parchi comunali, ivi incluso il parco del complesso di Villa Fondi, che manterrà l’accesso ai cittadini esclusivamente e limitatamente per visite al Museo Georges Vallet, nel rispetto dei protocolli vigenti, o per eventi ed attività specificamente autorizzati dall’ente;

la chiusura del centro-anziani;

la sospensione di ogni attività di aggregazione in oratori e centri parrocchiali.

Vi sintetizzo inoltre le principali misure dell’ultimo Dpcm firmato dal premier Conte e dal ministro Speranza, che resterà in vigore fino al 13 novembre.

Divieto di feste private al chiuso o all’aperto e “forte raccomandazione” a evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici con cui non si conviva.

Per i pranzi e le cene legate a cerimonie religiose o civili, come matrimoni o battesimi, c’è un limite di 30 invitati.

Ristoranti e bar devono chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi. Quindi fino alle 24 possono restare aperti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all’aperto.

Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, sia all’aperto che al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi, ovviamente nel rispetto delle regole sul distanziamento.

Sono vietate le gite scolastiche e in generale le uscite didattiche nelle scuole

E’ vietato il calcetto e agli altri sport di contatto svolti a livello amatoriale, mentre può continuare lo sporto agonistico e possono rimanere aperte le palestre

Sulle mascherine, il Dpcm ribadisce che sono obbligatorie sia al chiuso, fuori dalle proprie abitazioni, sia all’aperto, a meno di essere davvero da soli e isolati oppure se si sta facendo jogging o attività sportiva.

Il governo raccomanda comunque «fortemente» di usare le mascherine anche in casa quando si è in presenza di persone non conviventi”.