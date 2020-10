Piano di Sorrento, neonata contagiata. Parla la mamma Elisa: “Lei sta bene”

Piano di Sorrento. La notizia della bimba di pochi giorni positiva al covid-19 riportata da Il Mattino e ripresa da Positanonews, ha letteralmente fatto il giro del web e di tutte le testate giornalistiche locali e nazionali.

Ho il Covid – scrive Elisa Volpe.

Varie testate giornalistiche hanno scritto la mia storia… nessuno che abbia scritto la verità ognuno ha scritto una cosa diversa, ormai non sanno nemmeno copiare tra di loro.

Hanno detto che mia figlia aveva 10 giorni invece ne aveva 20 quando l’ho portata in ospedale. Hanno detto che l’ho portata io invece è stata mia mamma e mio marito.

Una settimana fa mia figlia è risultata positiva al Covid dopo essere stata portata in ospedale al San Leonardo. Risultata poi anche io positiva al Covid ci hanno trasferite al secondo policlinico di Napoli dove esiste un reparto dove i bambini e le mamme affette da Covid possono stare insieme.

Potete immaginare il dolore ma soprattutto la paura che ho avuto. Per fortuna arrivate al policlinico la situazione di mia figlia non era poi così critica doveva solo stare sotto controllo lo stesso io. Adesso lei sta bene. Io sto ancora combattendo con questo maledettissimo virus che a parte febbre che va e viene tosse (che sta passando) e analisi che devono rientrare diciamo che sto abbastanza bene.

Chi non ci capita purtroppo non potrà mai capire. Voi non avete idea con quale mostro abbiamo a che fare non avete idea di quanti bambini neonati siano arrivati in questi giorni e quanti stanno male.

Un bambino di due mesi addirittura il virus ha toccato il cuore a un altro le vie respiratorie… non avete idea di cosa si vive in questi ospedali è l’unica cosa che leggo è che vi preoccupate se i vostri figli vadano a scuola o meno !? Proteggete i vostri figli proteggetevi voi perché questo mostro viene preso in mille modi e nessuno ne è immune quindi abbiate la decenza di rispettare le restrizioni che vengono date dal governo e vi prego di non remare contro alle restrizioni che i sindaci emetteranno perché è solo per il nostro bene.

Ringrazio il sindaco Vincenzo Iaccarino per tenersi informato costantemente sulla nostra situazione e per essersi messo a disposizione in ogni modo.

Ricordate: nessuno è immune

Si sta combattendo una guerra io l’ho visto lo sto vedendo e solo stando uniti e rispettando le regole FORSE riusciremo ad uscirne.