Piano di Sorrento, Michele Gargiulo ricorda il Dott. Franco Catalano, appena scomparso

Piano di Sorrento. Michele Gargiulo, priore dell’Arciconfraternita “Morte e Orazione”, ha voluto dedicare un ricordo al Dott. Franco Catalano, scomparso nella giornata di ieri: «Camminare… Da sempre il Dott. Catalano ha fatto volare la mia Fantasia. Credo che non arrivavo neanche a tirare gli occhi fuori dal finestrino della macchina che, alla vista di quel personaggio così strano, il nonno mi tranquillizzava dicendo:” lo vedi quel signore che cammina senza mai fermarsi, tu ora lo vedi così, ma lui è stato un grande dottore. Un dottore che per curare la testa di tutti i suoi pazienti, alla fine ha perso la sua”. Il linguaggio naïf di un nonno che cerca di spiegare ad un nipotino dinamiche della psiche così complesse, alla fine finisce per mette le ali ai pensieri; finisce per alimentare voli che non atterrano mai. Il camminare di Franco Catalano, in questi ultimi anni sempre meno spedito, mi ha fatto compagnia; mi ha fatto compagnia la sua strana andatura e la colonna sonora di fondo delle sue passeggiate nel Nostro Paese fatta da un misto di inglese, italiano e tedesco. Il Dott. Catalano è volato via come i pensieri di quel piccolo. Oggi mi mancherà incrociarlo e tendere l’orecchio per cercare di carpire qualche parola, qualche idea; mi mancherà fantasticare come da bambino».