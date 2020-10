Piano di Sorrento: mercatali in protesta in Piazza Cota, Polizia e Carabinieri monitorano

L’ultimo Dpcm del Governo Conte che obbliga la chiusura delle attività commerciali entro le 18, ha destato non poco caos con conseguenti proteste. Rivolte pacifiche sono state messe in atto anche in seguito a provvedimenti locali, come per i sindaci della penisola sorrentina. Alcuni di loro, infatti, avrebbero vietato il mercato settimanale causando non pochi malcontenti tra gli operatori del mercato.

Questa mattina del 26 ottobre a Piano di Sorrento, in Piazza Cota, Polizia e Carabinieri monitorano la protesta eretta dai mercatali in contrasto alle ordinanze della penisola sorrentina, varate per contenere il diffondersi di questa seconda ondata di covid-19.

Centinaia di commercianti questa mattina in Piazza Cota, dinanzi all’edificio comunale, hanno manifestato il totale dissenso nei confronti di tali provvedimenti, che ritengono inopportuni poiché ritengono di aver sempre adottato ogni misura di prevenzione affinché tutto si svolgesse nella massima sicurezza.

Intanto, gli operatori hanno chiesto un incontro al prefetto di Napoli per l’attivazione di un tavolo di confronto con i sindaci della costiera.