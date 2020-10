Piano di Sorrento. L’intervento del WWF in seguito all’abbattimento del Pino marittimo in via dei Pini.

In relazione all’esemplare di Pino marittimo (Pinus pinaster) di circa 15 metri d’altezza e 60 anni di età, sito in area pubblica al confine con via dei Pini nel Comune di Piano di Sorrento, il WWF ha fatto richiesta di accesso di tutti gli atti (relazione tecnica agronomica, ordinanza sindacale e/o nulla/osta della soprintendenza, capitolato appalto, documenti smaltimento legna, ecc.) relativi all’abbattimento avvenuto nella giornata di venerdì 16 ottobre 2020.

Si ha motivo di ritenere che l’abbattimento eseguito non abbia rispettato le norme poste a tutela del paesaggio.

Il WWF Terre del Tirreno dopo la visione degli atti valuterà se procedere ad un esposto formale alle autorità competenti.