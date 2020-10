Piano di Sorrento. L’iniziativa della ProLoco a favore dei commercianti: “Vogliamo stare vicini ai cittadini”. Questa mattina Positanonews ha incontrato il vice presidente della ProLoco di Piano di Sorrento, promotore di una bella iniziativa a favore dei commercianti:

“La sofferenza c’è sicuramente. Noi nel nostro piccolo, come si immagina, non possiamo organizzare eventi in questo periodo. Però vogliamo comunque stare vicini ai cittadini. In questo momento, come potete vedere sulle nostre pagine, stiamo facendo un’iniziativa per i commercianti. Tutti i commercianti sono invitati ad inviarci un video pubblicitario, gratuitamente, e noi lo faremo girare su tutte le nostre pagine social, Instragram e Facebook. Si tratta di una piccola cosa che però può dare un piccolo contributo in questo momento davvero difficile”, ci ha detto.

La Pro Loco Piano di Sorrento presenta questa iniziativa di sostegno per i nostri commercianti,in questo periodo buio vorremmo dar voce e risalto alle vostre attività, quindi vi “prestiamo” la nostra bacheca Facebook e il nostro profilo Instagram.

Come? Semplicemente basterà che ci inviate un video di max un minuto, tramite messaggio privato sulla nostra pagina Facebook dove invitate i cittadini a spendere da voi, importante è che diciate nome indirizzo ed eventualmente numero di telefono della vostra attività.

Nel video potrete inserire anche un’offerta speciale per i vostri clienti.

Metteteci la faccia! Noi siamo con voi e a vostra completa disposizione.

I video verranno riproposti ciclicamente da noi stessi a tutti gli utenti dei nostri canali social fino a fine novembre.

Sarà questo un modo per attivare il commercio locale e far fronte a un’economia che verte sempre di più sul virtuale.

Aspettiamo i vostri video.