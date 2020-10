Piano di Sorrento, l’emergenza Covid sospende anche le attività del Centro Parrocchiale: “Troveremo nuovi modi per raggiungere tutti”

Piano di Sorrento. Anche le attività del Centro Parrocchiale sono state sospese a causa dell’emergenza Covid. Riportiamo il post di Salvatore Gugliemo: «”Alla sera sopraggiunge il pianto. E al mattino ecco la gioia.”

Non sarà un cancello chiuso che ci impedirà di prenderci cura dei cuori dei nostri ragazzi e dei nostri giovanissimi. Troveremo nuove idee e nuovi metodi per raggiungere tutti. Riattiveremo le piattaforme usate in primavera, quando ACR e ACG si riunivano on-line.

Abbiamo trascorso un’estate impegnativa, studiando e applicando il protocollo oratori predisposto dal governo. Eravamo pronti ad applicare il protocollo scolastico per permettere ai ragazzi di potersi incontrare in un ambiente sicuro e con delle regole. Abbiamo vissuto le attività estive, separando quanto più possibile i ragazzi, raddoppiando gli sforzi e i giorni degli incontri. Abbiamo ospitato gli incontri organizzati dal Comune con il prof. Galimberti e il Prof. Cacciari, perché la nostra struttura è quella che in paese permette la maggior affluenza possibile in tempo di Covid.

Oggi non ci è possibile aprire questo cancello. Ne prendiamo atto. Continueremo a sognare per riuscire a vivere tutto ciò che sarà possibile, rinfrancati dal sorriso dei nostri ragazzi e incoraggiati dal sostegno dei loro genitori.

E ci prepariamo a ricominciare, a Natale, a Pasqua, domani o la prossima Estate. Perché noi saremo sempre qui, pronti a spalancare questo cancello, con la massima attenzione fin quando sarà necessario e con libera gioia quando sarà possibile».