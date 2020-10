Piano di Sorrento. L’appello di un cittadino: “Mia moglie bloccata in Sud Africa da 7 mesi, non riesco a farla tornare”. Pubblichiamo di seguito l’appello che ci ha rivolto un cittadino disperato, la cui moglie è bloccata in Sud Africa da sette mesi:

Carissimo positanonews la leggo da sempre e le faccio i miei complimenti per il suo lavoro. Voglio chiedere se lei mi può aiutare per un mio grande problema. Mi sono rivolto al mio sindaco di piano di Sorrento ma senza risultato. Ho mia moglie bloccata da 7 mesi in sud Africa e non riesco a farla tornare. Da 3 mesi cerco di contattare la Farnesina ma mi è impossibile. Mia moglie è residente a piano da 20 anni e lavora e paga le tasse come tutti noi. Il governo dice che è un diritto delle coppie binazionali e un dovere dello stato farci riunire. La ringrazio se mi aiuterà a farmi sentire da qualcuno perché io da solo non posso farcela.. Grazie e continui cosi