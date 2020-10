Piano di Sorrento. La testimonianza di una donna: “Siamo abbandonati in casa in attesa del tampone”. “Molti di noi sono stati abbandonati in casa! Siamo in molti ad aspettare il tampone di controllo e non viene nessuno, perché ai positivi sintomatici è vietato recarsi al drive in USCA – questo è quanto una donna di Piano di Sorrento ci ha detto -. Poi ci sono altri in isolamento con sintomi che, dopo sei giorni, ancora non hanno ricevuto il tampone!”

“Il sistema si è inceppato o qualcuno non sta facendo il proprio dovere? – chiede – Ho chiamato all’istituto di Portici e niente di meno non eravamo neanche stati inseriti nella lista! I medici di base dicono una cosa, dall’Usca dicono altro. Ma intanto siamo dimenticato ed abbandonati in casa nostra, intere famiglie!”

“Noi ora siamo asintomatici, sono trascorsi quindici giorni. Vorrei sapere che differenza c’è tra noi ed un ipotetico asintomatico che si reca all’USCA. Nessuna! Io avrei il diritto di mettermi in auto e fare il tampone!”, conclude.