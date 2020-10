Piano di Sorrento. La proposta di Salvatore Mare per la raccolta di generi alimentari. Riportiamo di seguito quanto ha scritto il consigliere di minoranza del Comune di Piano di Sorrento Salvatore Mare sulla pagina Facebook di “Piano Solidale”.

NON C’È DA VERGOGNARSI

Ci siamo.

Quanto previsto in primavera sta accadendo e la pandemia sta costringendo e costringerà cittadini e famiglie a sacrifici enormi.

Non possiamo restare impassibili, occorre avviare un percorso di solidarietà.

Desidero lanciare un appello e rivolgerlo a tutte le persone di buona volontà che come il sottoscritto, siano disponibili ad offrire parte del proprio tempo per raccogliere e consegnare generi alimentari a coloro che ne abbiano necessità.

Abbiamo innanzitutto l’esigenza di poter disporre di un locale possibilmente centrale, dove poter organizzare la raccolta.

Chiedo ai cittadini carottesi di unirsi in questo percorso di volontariato, in questo Piano Solidale.

I social non possono essere relegati e confinati in spazi virtuali: utilizziamoli per socializzare e solidarizzare.

Contiamoci e organizziamoci: io ci sono, e tu?