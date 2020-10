Piano di Sorrento, intervento dei Carabinieri da encomio: diversi furti sventati in penisola

Penisola sorrentina. L’operazione dell’Arma dei Carabinieri di Piano di Sorrento, sotto la guida del Comandante Antonio Russo, si era conclusa con l’arresto di due pregiudicati di Torre Annunziata, di 23 e 19 anni, autori di diversi furti di scooter lo scorso mese.

Si tratta di un intervento per la quale sarebbe d’obbligo un encomio a coloro che hanno permesso di sventare decine di nuovi furti a danno dei carottesi e della penisola sorrentina. I militari, nonostante il costante impegno profuso per la tutela dei cittadini dalla seconda ondata di contagi da covid-19, non perdono mai di vista il proprio obiettivo.